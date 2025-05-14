Katar, ABD'den 160 adet uçak satın alacak! Anlaşma 200 milyar doların üzerinde

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında bugün Katar'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Trump, "Katar bizden 160 uçak alacak. Toplam değeri 200 milyar doların üzerinde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi.

KATAR'A RESMİ ZİYARETTE BULUNAN İLK ABD BAŞKANI

Katar Emiri, Doha'daki Emirlik Divanında yapılan görüşmede, "Trump'ın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olduğunu ve bundan onur duyduklarını" belirterek, gün içinde ikili ilişkiler, yatırımlar gibi bir çok konuyu ele alacaklarını söyledi.

Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için Trump'ı tebrik eden Al Sani, Katar'ın 2024 Dünya Kupası deneyimini ABD ile paylaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını ifade ederek , "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek." İfadesini kullandı.

Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.

200 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Al Sani ve Trump ikili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmaları imza törenine geçti. Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı.