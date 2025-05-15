Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler

BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Bugün en düşük 3.120 dolara kadar gerileyen ons altın, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde belirsizliğin öne çıkmasıyla birlikte 3.2010 dolara kadar yükseldi. Gram altın da 3.890 TL’yi test ettikten sonra 3.995 TL’ye yöneldi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,65 değer kaybederek 9541 puandan kapandı. Bu hafta 38,80 TL’yi test eden dolar ise; sıkı para politikasının TL’yi desteklemesiyle birlikte bugün 38,69 TL’ye kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir gün geride kaldı. Bugünkü işlemlerde borsada ve dolarda düşüş, altın fiyatlarında ise yükseliş öne çıktı.

Günün en önemli gelişmesi olarak öne çıkan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflar yarına işaret etti. İlk algıların “hızlı bir mesafe alınamayabileceği” yönünde oluşmasının ardından, piyasalarda da belirsizlik arttı.

ALTINDA SERT HAREKETLER

Günlerdir düşüş trendinde hareket eden ve bugün en düşük 3.120 dolara kadar gerileyen ons altın, ateşkes müzakereleri öncesi gelen karışık sinyallerle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda yeniden “güvenli liman” ihtiyacı artarken, ons fiyatı akşam saatlerinde 3.210 dolara kadar yükseldi.

Serbest piyasada gram altın da en düşük 3890 TL’yi test ettikten sonra 3.995 TL’ye doğru ivmelendi. Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde gram satış fiyatı 4.090 TL ve çeyrek altın fiyatı da 6.675 TL’den gerçekleşiyor.

BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler - 1. Resim

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise bugünkü işlemlerde %1,65 değer kaybetti ve 9.541 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde değer kaybı %-2’yi aşarken; Sınai endeks %-1,5 ve Hizmetler endeksi de %-0,80 civarında geriledi.

Analistler, endekste 9600 seviyesinin kritik bir destek olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasının iyi bir sinyal üretmediğini belirterek, “50 günlük ortalamaya da yakınlaşan 9600 seviyesinin altında kalıcılık halinde, zayıf görünüm devam edebilir” uyarısında bulunuyor.

BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler - 2. Resim

DOLARDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Dolar cephesinde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Bu hafta en yüksek 38,80 TL’yi test eden dolar, bugün 38,69 TL’ye geriledi. Sıkı para politikası ile birlikte faiz oranlarında son dönemde yaşanan yükseliş, TL’yi desteklemeye devam ediyor. Açıklanan son verilere 9 Mayıs ile sına eren geçen hafta;

-Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında 380 milyon dolarlık düşüş yaşandı ve toplam DTH büyüklüğü 193,13 milyar dolar oldu.

-Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da 33,8 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti ve toplam KKM büyüklüğü 625,9 milyar TL’ye çekildi.

Böylece geçen hafta dolarizasyon eğiliminde yaklaşık 1 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Livakovic ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Işıkhan'dan 1 milyon 320 bin kişiye istihdam müjdesi - Ekonomi1 milyon 320 bin kişiye istihdam müjdesiBakan Şimşek'ten rezervlerdeki 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesine ilk yorum - EkonomiRezervlerdeki düşüş serisinin sona ermesine ilk yorum7 haftalık düşüş sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük artış - Ekonomi7 haftalık düşüş sona erdi! Rezervlerde büyük artışVenedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu - EkonomiVenedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu"Ani gelişmeler oldu, şimdi alım zamanı!" İslam Memiş'ten gram altın tahmini: Kâr olarak hanemize yazacağız - Ekonomi"Ani gelişmeler oldu, şimdi alım zamanı!"Üniversiteyi karıştıran olay! Hocanın yaptığını gören öğrenci, ders ücretini geri istedi - EkonomiHocanın yaptığını gören öğrenci, ders ücretini geri istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...