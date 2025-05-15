BİST 100 ve dolarda dikkat çeken düşüş! Altın fiyatlarında çok sert hareketler

Piyasalarda son dakika! Bugün en düşük 3.120 dolara kadar gerileyen ons altın, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde belirsizliğin öne çıkmasıyla birlikte 3.2010 dolara kadar yükseldi. Gram altın da 3.890 TL’yi test ettikten sonra 3.995 TL’ye yöneldi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,65 değer kaybederek 9541 puandan kapandı. Bu hafta 38,80 TL’yi test eden dolar ise; sıkı para politikasının TL’yi desteklemesiyle birlikte bugün 38,69 TL’ye kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir gün geride kaldı. Bugünkü işlemlerde borsada ve dolarda düşüş, altın fiyatlarında ise yükseliş öne çıktı.

Günün en önemli gelişmesi olarak öne çıkan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflar yarına işaret etti. İlk algıların “hızlı bir mesafe alınamayabileceği” yönünde oluşmasının ardından, piyasalarda da belirsizlik arttı.

ALTINDA SERT HAREKETLER

Günlerdir düşüş trendinde hareket eden ve bugün en düşük 3.120 dolara kadar gerileyen ons altın, ateşkes müzakereleri öncesi gelen karışık sinyallerle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda yeniden “güvenli liman” ihtiyacı artarken, ons fiyatı akşam saatlerinde 3.210 dolara kadar yükseldi.

Serbest piyasada gram altın da en düşük 3890 TL’yi test ettikten sonra 3.995 TL’ye doğru ivmelendi. Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde gram satış fiyatı 4.090 TL ve çeyrek altın fiyatı da 6.675 TL’den gerçekleşiyor.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise bugünkü işlemlerde %1,65 değer kaybetti ve 9.541 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde değer kaybı %-2’yi aşarken; Sınai endeks %-1,5 ve Hizmetler endeksi de %-0,80 civarında geriledi.

Analistler, endekste 9600 seviyesinin kritik bir destek olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasının iyi bir sinyal üretmediğini belirterek, “50 günlük ortalamaya da yakınlaşan 9600 seviyesinin altında kalıcılık halinde, zayıf görünüm devam edebilir” uyarısında bulunuyor.

DOLARDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Dolar cephesinde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Bu hafta en yüksek 38,80 TL’yi test eden dolar, bugün 38,69 TL’ye geriledi. Sıkı para politikası ile birlikte faiz oranlarında son dönemde yaşanan yükseliş, TL’yi desteklemeye devam ediyor. Açıklanan son verilere 9 Mayıs ile sına eren geçen hafta;

-Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında 380 milyon dolarlık düşüş yaşandı ve toplam DTH büyüklüğü 193,13 milyar dolar oldu.

-Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da 33,8 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti ve toplam KKM büyüklüğü 625,9 milyar TL’ye çekildi.

Böylece geçen hafta dolarizasyon eğiliminde yaklaşık 1 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.