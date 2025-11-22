Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "2002’de yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11,5’e düşürerek tarihimizin en düşük seviyesine ulaştık. 2002 yılında 1.000 canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını ise 2024 yılında 8,9’a düşürerek önemli ilerleme kaydettik" dedi.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir yıl içinde primer sezaryen oranında 4,1 puan, yani yüzde 12,3’lük düşüş sağladıklarını belirterek, tıbbi zorunluluk dışında yapılan sezaryen doğum oranlarını düşürmek için hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı’nın ikinci aşamasını başlatacaklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yapan Bakan Memişoğlu “Sağlık sistemimizdeki en öncelikli alanlardan biri, anne ve çocuk sağlığıdır. 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11,5’e düşürerek tarihimizin en düşük seviyesine ulaştık. 2002 yılında bin canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını, 2024 yılında 8,9’a düşürerek, önemli bir ilerleme kaydettik” dedi.

KORUYUCU SAĞLIK MERKEZDE OLACAK

Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki kapasite artışıyla tedavi süreçlerinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Bakan Memişoğlu “1.859 ilacı aile hekimlerimizce yazılabilir hâle getirdik. Bir yıl öncesine göre, 65 milyon başvuru, hastaneler yerine aile hekimleri tarafından karşılandı. Sadece son bir yılda aile hekimliklerimizde 35 milyon vatandaşımızın kronik hastalık taramaları gerçekleştirildi, 7,3 milyon kişiye yeni teşhis konuldu. Aile hekimliğini ve temel sağlık hizmetlerini güçlendirerek, koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık sistemimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

En önemli çalışmalarımızdan birinin aşı üretimi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuduz ve maymun çiçeği aşılarının preklinik çalışmalarını tamamladık. Ayrıca, Hepatit A, verem, pnömokok dâhil 13 aşının geliştirme süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettik. 2025 yılı itibarıyla, 186 ülkeye ilaç ihracatı gerçekleştirdik. TÜSEB Genom Merkezi, son bir yılda 10 bin 500 biyolojik örnek topladı ve Türkiye’nin Ulusal Gen Bankasının temellerini attı. Kişiselleştirilmiş hücre tedavisini ve immünoterapiyi ülkemizde yerli imkânlarımızla geliştiriyoruz. Ülkemizde 150 nakil merkezinde, her yıl ortalama 5 bin organ nakli gerçekleştiriyoruz.

2015 yılından bu yana kemik iliği ihtiyacı olan yaklaşık 8 bin hastamıza Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla, uygun hücre temin ederek, bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık. Bu sebeple, yerli geliştirilen ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların kullanımını yaygınlaştırarak, dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

TOPLUMUN YÜZDE 65'İ FAZLA KİLOLU

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla, sadece 3 ayda 81 ilde 10 milyondan fazla vatandaşımızın boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirdiklerini belirten Memişoğlu “Sonuçta, vatandaşlarımızın yüzde 65’inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda, hareketli hayatı teşvik eden, aşırı kilo ve sağlıksız beslenmeyle mücadeleyi güçlendiren politikaları yaygınlaştıracağız” dedi.

Sigara Bırakma Polikliniklerinin sayısını da bir yılda yaklaşık iki katına çıkardıklarını belirten Bakan “Mobil Sigara Bırakma Polikliniklerini de hayata geçirdik. Bağımlılıkla mücadelemizi yalnızca tütünle sınırlı tutmadık. Dijital bağımlılık, online kumar ve benzeri davranışsal bağımlılıklar için tarama, değerlendirme, eğitim ve psikososyal hizmetleri yürütüyoruz. Tütün kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik, yeni uygulamalara başlayacağız” ifadesini kullandı.

ESMA ALTİN

Haberle İlgili Daha Fazlası