CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında mahkeme, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi; Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirme bu tarihe kadar yapılacak ve Tekin süreç tamamlanana kadar il başkanlığı görevini sürdürecek.

HABER MERKEZİ - CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davaya dair ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 27 Şubat’a ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyım olarak devam edip etmeyeceğiyle ilgili nihai kararın 27 Şubat’a kadar olan sürede değerlendirilmesine hükmetti. Tekin, değerlendirmenin yapılacağı tarihe kadar İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam edecek.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

CHP’nin avukatlarından Mehmet Can Kaysan, davanın ardından kongre yapılarak yeni yönetimlerin seçildiği ve bu seçimlerin ardından davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Mahkeme, ‘konusuz kalma’ gerekçesiyle davanın reddedilmesi yönündeki talebi kabul etmedi.

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilçe seçim kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine ve Tekin’in il başkanlığının hesaplarına erişim talep ettiği bankalara yazı yazılmasına hükmetti.

SİNEM ERYİLMAZ

