KIZILELMA’nın AESA radarıyla F-16’yı takip edip GÖKDOĞAN füzesiyle simülasyon vuruşu Yunanistan’da paniğe neden olurken, Yunan medyası acil F-35 ve Rafale çağrısı yaptı; İsrail Başbakanı Netanyahu ise “ABD’nin Türkiye’ye F-35 satmasına izin vermeyiz” çıkışıyla gerilimi artırdı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Önceki gün insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın havada F-16’yı AESA radarıyla takip ederek simülasyon ortamında GÖKDOĞAN füzesiyle vurması dünyada geniş yankı bulurken, komşuyu da panikletti.

Yunan medyası, 4. nesil bütün uçaklara karşı kesin bir üstünlük kurmaya hazırlanan KIZILELMA’nın GÖKDOĞAN füzesine anlık bilgi ilettiğinden bahsederek hava üstünlüğünü devam ettirmek için İsrail’den kullanılmış F-35 almak için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Haberlerde “Ülkemiz hiçbir şartta Türkiye’nin hava üstünlüğü elde etmesine izin vermemeli. Acilen Rafale savaş uçağı edinme konusunu değerlendirmeli, İsrail’den de en az 6 adet F-35 almak için ABD’den onay almalıdır” denildi.

“KIZILELMA, TB3 ve ANKA gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesi, İngiltere, Katar ve Umman’dan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınması, ABD’den F-35 ve F-16 Viper tedarik girişimi Ege ve Güneydoğu Akdeniz’deki hava dengesini aleyhimize bozmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulunan Yunan basını, KIZILELMA’nın ve GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin özelliklerine dikkat çekti.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden Banking News, Türkiye’nin geliştirdiği MKE TOLGA hava savunma sisteminin son testlerde elde ettiği başarıyı mercek altına aldı. Haberde “Yunanistan gelişmelere seyirci kaldı. Bu alanda artık lider Ankara. Türkiye yeni drone karşıtı sistem geliştirdi” ifadeleri ön plana çıkarıldı.

Banking News Türkiye’nin bu performansla yalnızca bölgesel dengeleri etkilemediğini, aynı zamanda “dünyanın yeni nesil savunma tedarikçileri arasında hızla yükseldiğini” vurguladı. Ayrıca haberde Türkiye’nin 35 mm, 20 mm ve 12,7 mm silah sistemlerini tek platformda bir araya getirmesi “saha üstünlüğü garanti eden tasarım” olarak nitelendirildi.

NETANYAHU: TÜRKİYE’YE F-35 SATTIRMAYIZ

İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye vereceğine pek ihtimal vermediğini söyledi. ABD’nin F-35 satışı gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’ın İsrail ile çatışma hâlinde olmadığını belirten Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışıyla ilgili tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

