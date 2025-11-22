Millî Eğitim Bakanı Tekin, imzaladıkları protokollerin hukuki boyutuna dikkat çekerek “Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Millî Eğitim Bakanlığının ya da kamunun bütçesinden zerre miktar kaynak ayıracak bir protokol yapmayız” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın kurumlarla imzaladığı protokollerin hukuki çerçeveler içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Bakan Tekin, muhalefetin bakanlığın cemaat ve tarikatlarla protokol imzaladığına yönelik iddialarına ilişkin “Hukuken karşımda gerçek ya da tüzel kişi olmalı. Cemaat diye tüzel kişilik var mı, kimle imzalayacağız? Protokol yaptığımız yapıları ‘cemaat’ ya da ‘tarikat’ olarak tanımlamak sizin kendi ideolojik kodlamanız, o sizin takdirinizdir. Ben hukuk devleti sınırları içerisinde ilgili kamu kurumlarının ‘sivil toplum’ olarak tanımladığım, aksine hiçbir belgenin olmadığı bir durumun içerisinde olmam. Eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bir vakfı kapatırsa protokolümüz varsa iptal ederiz. ‘Cemaat ve tarikatlara kaynak aktardınız’ diyorlar. Bir tane vakıf, dernek gösterin, eğer protokolümüzü iptal etmezsek, ben de bir şey bilmiyorum. Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Millî Eğitim Bakanlığının ya da kamunun bütçesinden zerre miktar kaynak ayıracak bir protokol yapmayız” dedi.

SORUŞTURMA AÇTIK

Diploma ve denklikte sahtecilik ile ilgili soruşturmaları açtıklarını dile getiren Tekin, yapılan eleştirilere “Bu konudaki her olayın arkasındayız, gereğini yapıyoruz. Ben de bir soru soracağım. 15 milyon İstanbullunun kişisel verilerini siyasi çıkar uğruna satan bir kişi için neden bir şey demiyorsunuz?” şeklinde cevap verdi.

23 BİN İŞLETME KAPATILDI

Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) çocukların denetimsiz şartlarda çalıştırıldığına yönelik iddialara karşılık veren Bakan Tekin, “Bir iş yerinde bütün taramaları rutin olarak yapıyoruz. Bu yıl 253 bin 940 işletme incelenmiş ve bunların içerisinden 23 bin 252’si şartları yerine getirmediği için kapatılmıştır” bilgisini paylaştı.

Köy okullarının kapatıldığı konusundaki tartışmalara da açıklık getiren Tekin, bir öğrencisi de olsa köy okulu açtıklarını söyleyerek, toplam 404 köy okulunu yaz itibariyle açtıklarını kaydetti.

ESMA ALTİN

Haberle İlgili Daha Fazlası