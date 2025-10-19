Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Zonguldak’ta dehşet: 71 yaşındaki kayınpeder gelinini öldürdü

Zonguldak’ta dehşet: 71 yaşındaki kayınpeder gelinini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zonguldak’ta dehşet: 71 yaşındaki kayınpeder gelinini öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta 71 yaşındaki Hüseyin Derin, gelinini öldürdü. Öldürülen Gönül Karakök'ün eşinden boşandıktan sonra da aynı evde kaldığı öğrenildi.

Olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayandı. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

