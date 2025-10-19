Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de 14 yaşındaki çocuk düğün salonunu kana buladı! Yaralılar var

Mersin'de 14 yaşındaki çocuk düğün salonunu kana buladı! Yaralılar var

Mersin'de 14 yaşındaki bir çocuk, babasının tartıştığı gruba kurşun yağdırdı. Düğün salonu önünde yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı.

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

