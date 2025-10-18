Rahat tavırlarıyla dikkat çektiler, 220 bin TL'lik ekipmanı çaldılar! Düğün salonuna girmeleri ve çıkmaları bir oldu
Güncelleme:
Siirt'te iki kişi, bir düğün salonundan elini kolunu sallayarak hırsızlık gerçekleştirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, toplamda 220 bin TL'lik org ve ekipmanı çaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi’nde bulunan salonda org ve ekipmanının çalındığını fark eden işletmeci, durumu polise bildirdi.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli iki kişinin olay yerine plakasını bantla değiştirdikleri araçla geldiğini tespit etti.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kullandığı aracın Batman’da bir akaryakıt istasyonunda görüntülendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla B.K., D.Ö. ve S.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.K. ve D.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edildiği öğrenildi.
