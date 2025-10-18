Kayıp adamı bulmak için metrelerce süründüler: Samsun'da nefes kesen kurtarma anları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan ilginç olayda, Hüseyin Önal(64), 16 Ekim Perşembe günü saat evinden yürüyüş yapmak için ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

ARAMA YAPILAN BÖLGENİN AKSİNDE BULUNDU

Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, bugün saat 18.00 sıralarında gelen bir ihbar üzerine ekipler, arama yapılan bölgenin aksi yönünde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir yol altı menfezde Önal’ı buldu.

ANDA'nın destek verdiği ekipler, dar menfeze kazı yöntemiyle girerek yaklaşık 30 metre sürünme mesafesi kat etti.

Ekipler, Önal’ın bilincinin açık olduğunu, sadece sıkıştığını belirledi. Kurtarma çalışması sonucu sürükleme yöntemiyle menfezden çıkarılan Hüseyin Önal, olay yerinde UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.