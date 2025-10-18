Kocaeli'de vahşi saldırı! Kanlar içinde evden çıktı, birkaç adım sonra yere yığıldı
Kocaeli’de, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, ağır yaralı halde evden çıkıp sokakta yere yığıldı. Kanlar içindeki kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay Kocaeli'ninKörfez ilçesinde yaşandı. S.A. isimli şahıs, dini nikahlı eşi Şengül B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla eşinin boğazını kesti.
Kadın, can havliyle evden çıkıp caddeye inmeye çalışırken bir anda yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şengül B., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
