Hamas 2 İsrailli rehinen cesedini bugün teslim edecek

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında iki rehinenin cenazesini cumartesi günü teslim edeceğini duyurdu.

Grubun silahlı kanadı Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, teslim işleminin yerel saatle 22.00'de (19.00 GMT) gerçekleşeceğini bildirdi.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli rehineyi serbest bıraktı, 11 rehinenin naaşını ise yaklaşık 2 bin Filistinli esir karşılığında teslim etti.

İsrail ile Hamas arasında geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan bir plan temelinde anlaşmaya varıldı. Birinci aşama, Filistinli tutsaklar karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyordu. Plan ayrıca Gazze'nin yeniden inşasını ve Hamas'sız yeni bir yönetim mekanizmasının kurulmasını da öngörüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşında 68 bin 116 kişinin öldüğünü, 170 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.