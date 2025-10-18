Havaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bangladeş'in Dakka'da bulunan Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nda meydana gelen yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı. Yangını söndürmek üzere onlarca itfaiye ekibi seferber olurken, havaalanındaki tüm operasyonlar durduruldu.
Bangladeş'in başkenti Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.
Bangladeş’teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı. Başkent Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde yangın çıktı.
ONLARCA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi’nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru