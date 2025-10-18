Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Havaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı 

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bangladeş'in Dakka'da bulunan Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nda meydana gelen yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı. Yangını söndürmek üzere onlarca itfaiye ekibi seferber olurken, havaalanındaki tüm operasyonlar durduruldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

Bangladeş’teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı. Başkent Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde yangın çıktı.

Havaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı  - 1. Resim

ONLARCA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI 

Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Havaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı  - 2. Resim

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi’nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

