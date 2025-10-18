Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cesetlerde kalan izlerle yakınlarını arıyorlar! Tanıdık bir yara, bir parça giysi...

Cesetlerde kalan izlerle yakınlarını arıyorlar! Tanıdık bir yara, bir parça giysi...

- Güncelleme:
Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde Filistinli aileler, İsrail’in kimliksiz şekilde iade ettiği cesetleri dijital ekranda göz yordamıyla teşhis etmeye çalışıyor. Tanınmaz hâle gelen naaşlarda en küçük detay bile umut oluyor.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, son günlerde yalnızca tıbbi müdahalelerin değil, aynı zamanda büyük bir insani trajedinin merkezine dönüşmüş durumda. İsrail’in, herhangi bir isim veya bilgi vermeden Filistin tarafına iade ettiği onlarca ceset, hastane morguna ulaştırıldı. Kimliği belirsiz naaşların teşhis edilmesi için bölgede bir kriz masası kuruldu.

GÖZ YORDAMIYLA NAAŞ ARIYORLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzman ekipler, yakınlarını arayan ailelerle birlikte titiz ve oldukça duygusal bir çalışma yürütüyor. Bakanlık tarafından hastane önüne kurulan büyük bir dijital ekran önünde toplanan kayıp yakınları, kendilerine gösterilen naaş görüntülerini dikkatle inceliyor.

Dijital kod sistemiyle yapılan bu teşhis sürecinde aileler, “göz yordamıyla” kaybettikleri sevdiklerini bulmaya çalışıyor.

Cesetlerde kalan izlerle yakınlarını arıyorlar! Tanıdık bir yara, bir parça giysi... - 1. Resim

KÜÇÜK DETAYLAR BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Ancak bu süreç, sadece kayıpların bulunması değil, aynı zamanda savaşın ve şiddetin bıraktığı derin izlerin de gözler önüne serilmesi anlamına geliyor. Cesetlerin çoğunda ağır işkence, darp, yanık ve infaz izleri bulunuyor. Tanınması neredeyse imkânsız hâle gelen naaşlarda bir yara izi, bir yüz hattı ya da bir parça giysi gibi küçük detaylar bile büyük bir anlam taşıyor.

Aileler, gözyaşları içinde, umutla ama aynı zamanda korkuyla ekrana bakıyor. Her görüntü, bir umut ışığı olabileceği gibi, tarifsiz bir acının da habercisi olabiliyor. Bazı aileler yıllardır kayıp olan yakınlarının cesedini tanıyabiliyor, bazılarıysa yeniden belirsizlik içinde kalıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

