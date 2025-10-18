Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Dünyanın en iyilerinden olabilir

Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Serie A'da iki takımın 19 Ekim Pazar günü oynayacağı maç öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. 72 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya'da top koşturan Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

"İTALYA İKİNCİ EVİM"

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Terim, "Milan-Fiorentina maçını sizde kim kazanacak?" sorusu üzerine, "Dürüst olmak gerekirse maçı kesinlikle televizyondan ilgiyle izleyeceğim. Eğlenceli ve sonuna kadar çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Tüm Milan ve Fiorentina taraftarlarına kocaman bir sevgi gönderiyorum. İtalya'ya hâlâ büyük bir sevgim var. Orası benim ikinci evim ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DAHA YETENEKLİSİ YOK"

"Serie A'da Kenan Yıldız gibi bir yeteneğin gelişimini görüyoruz. Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olarak, Juventus'un genç yıldızının ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna tecrübeli tekni adam, "Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli genç oyuncu göremiyorum. Yeni neslin en iyilerinden biri ve henüz 20 yaşında olduğu düşünüldüğünde ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Gelişip, dünyanın en iyilerinden biri olmak için önünde kesinlikle uzun bir yol var" cevabını verdi.

"BU ÜÇLÜYLE İYİ BİR KONUMDAYIZ"

"Türkiye'nin en iyisi mi?" sorusu da yöneltilen Fatih Terim, "Neyse ki Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki yıldızımız daha var. Bu üçlüyle iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hepsi Avrupa'nın en üst düzey takımlarında oynuyor ve fark oluşturuyor" şeklinde konuştu.