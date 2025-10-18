Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! Tedesco'dan Kerem ve En-Nesyri kararı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Milli ara dönüşü ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, lige verilen 2 haftalık arada sistemi üzerine çalışma fırsatı buldu.

KEREM FORVETE, EN-NESYRI YEDEĞE

Sabah gazetesinde yer habere göre, Tedesco, tıpkı Vinceo Montella'nın A Milli Takım'da yaptığı gibi Kerem Aktürkoğlu'nu ileri uçta kullanmayı planlıyor.

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüyü yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor. Tedesco'nun, Kerem'in ileri uca geçmesiyle sol kanatta açılacak boşluğa Dorgeles Nene'yi monte edeceği ifade edildi.

JHON DURAN'DA SON DURUM

Öte yandan Fenerbahçe'de ağrıları azalmaya başlayan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın, Karagümrük karşısında da kadroda olmayacağı, takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği aktarıldı.