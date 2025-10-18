Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Tekke çay sever!

Fatih Tekke çay sever!

Fatih Tekke çay sever!
Spor Haberleri

Fatih Hoca, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlhan Palut’a karşı ise 3’te 3 yaptı

Süper Lig’de ikinci sırada bulunan Trabzonspor, bugün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fırtına’da psikolojik üstünlüğün adı ise teknik direktör Fatih Tekke...

Bordo mavililerin efsanesinin teknik adamlık kariyerinde Çaykur Rize’ye karşı yenilgisi bulunmuyor. Tekke, Rize’ye karşı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanya (2 maç) ve Trabzon’un başındaki sınavları başarıyla veren Tekke’nin tek beraberliği Denizlispor’un başındayken oldu.

BOACHOUARİ'YE ŞANS 1

Teknik adamların karnesinde ise Süper Lig’de Fatih Tekke’nin İlhan Palut’a karşı 3-0’lık üstünlüğü söz konusu. İki teknik adam bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig’deki üç maçta Tekke gülerken, 1. Lig’de İlhan Palut 3-0’lık seri yakaladı.

Kupa karşılaşmasında ise sevinen İlhan Palut’tu. G.Saray’ın ardından Süper Lig’de en üretken (13 gol) ikinci takım olan bordo mavililerde sakatlığı geçen Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari’nin de bugün şans bulması bekleniyor.

