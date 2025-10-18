Sahne senin Mauro Icardi! Başakşehir maçında ilk 11'de

ALİ NACİKÜÇÜK - Galatasaray, millî ara dönüşünde gözünü lige çevirdi. Derbi sonrasında soluğu Madrid’de alan Mauro Icardi, takıma verilen dört günlük izne karşılık teknik direktör Okan Buruk’tan ekstra iki gün daha izin istemişti. Buruk, bu talebe olumlu yaklaşırken, Başakşehir maçında kendisini ilk on birde oynatmayı planladığının altını çizmişti.

Tecrübeli hocanın “Kendini maça hazırla” talimatı karşısında ekstra izinden vazgeçen İcardi, Madrid tatilinden erken dönüp takımla birlikte çalışmalara başladı. İcardi’nin bu istekli hâli Buruk’u da memnun etti. Okan Hoca, Galatasaray formasıyla bugüne kadar Başakşehir’e karşı dört gol atıp üç de asist yapan İcardi’nin bu maçla birlikte çıkışa geçmesini istiyor.

OSİMHEN DİNLENECEK

Nijerya Millî Takımı ile Benin maçı öncesinde maceralı bir yolculuk yapan Victor Osimhen’i dinlendirmek isteyen Buruk, yıldız golcüyü kulübeye çekecek. Osimhen’in de içinde bulunduğu uçak, Leseto deplasmanı dönüşünde ön camında görülen çatlak sebebiyle havada büyük tehlike atlatmış ve Nijerya’ya varmadan önce Angola’ya acil iniş yapmıştı.

Bozuk idman sahaları da Nijeryalı oyuncuları bir hayli zorlamıştı. Okan Buruk, Başakşehir maçında İcardi’nin yanı sıra Leroy Sane’yi de ilk on birde görevlendirecek. Hafta içinde oynanacak olan Boro/Glimt maçını da düşünen tecrübeli teknik adam böylece takımda bir mini rotasyona gitmiş olacak.

B İR YERE GİTMİYOR

Galatasaraylı yöneticiler, Mauro İcardi’nin sözleşme uzatılmadığı için takımda huzursuz olduğu yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Ne İcardi’nin ne de menajerinden bu yönde talep geldiğini belirten sarı kırmızılılar ocak ayına kadar her türlü detayı gözden geçirip birlikte karar vereceklerini dile getirdi.