Galatasaray'da Icardi haberleri manşetlerde: Transferde en büyük engel

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası fizik durumu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alırken, bu sezon 373 dakika süre aldığı 9 maçta 5 gol attı. Yıldız forvet, sözleşmesinin son yılına girilmesi sebebiyle transfer söylentileriyle gündemden düşmüyor.

UYGUN BONSERVİSE VEYA BEDELSİZ TRANSFER

Meksika basınından UNANIMO Deportes’in haberine göre; kadrosunda etkili bir golcü bulunmayan ve ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen Club America, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesinin sona ereceğine dikkat çekilirken, transferin ocak ayında uygun bonservisle ya da sezon sonunda bedelsiz şekilde gerçekleşebileceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan aldığı yüksek ücret, Club America'nın maaş bütçesini zorluyor. Bu durum, transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Ancak Club America yönetiminin, Icardi gibi dünya çapında bir golcü için mali sınırları zorlamaya hazır olduğu iddia edildi.

YILLIK 10 MİLYON EURODAN 2 SENELİK SÖZLEŞME

Icardi’ye ilgi yalnızca Meksika ile sınırlı değil. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Mauro Icardi’ye yıllık 10 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif etti.

Yaz döneminde Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak isteyen ancak başarısız olan NEOM SC, bu kez gözünü doğrudan Icardi’ye çevirdi.