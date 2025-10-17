Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Icardi haberleri manşetlerde: Transferde en büyük engel

Galatasaray'da Icardi haberleri manşetlerde: Transferde en büyük engel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi, transfer iddialarıyla gündemden düşmüyor. Süper Lig'de ilk iki yılına damga vurmasına rağmen sakatlık dönüşü bu sezon ilk 11'de forma giyemeyen Arjantinli yıldız için Meksika basını ve İtalyan basınında dikkat çeken haberler çıktı.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası fizik durumu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alırken, bu sezon 373 dakika süre aldığı 9 maçta 5 gol attı. Yıldız forvet, sözleşmesinin son yılına girilmesi sebebiyle transfer söylentileriyle gündemden düşmüyor.

Galatasaray'da Icardi haberleri manşetlerde: Transferde en büyük engel - 1. Resim

UYGUN BONSERVİSE VEYA BEDELSİZ TRANSFER

Meksika basınından UNANIMO Deportes’in haberine göre; kadrosunda etkili bir golcü bulunmayan ve ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen Club America, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesinin sona ereceğine dikkat çekilirken, transferin ocak ayında uygun bonservisle ya da sezon sonunda bedelsiz şekilde gerçekleşebileceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan aldığı yüksek ücret, Club America'nın maaş bütçesini zorluyor. Bu durum, transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Ancak Club America yönetiminin, Icardi gibi dünya çapında bir golcü için mali sınırları zorlamaya hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Icardi haberleri manşetlerde: Transferde en büyük engel - 2. Resim

YILLIK 10 MİLYON EURODAN 2 SENELİK SÖZLEŞME

Icardi’ye ilgi yalnızca Meksika ile sınırlı değil. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Mauro Icardi’ye yıllık 10 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif etti.

Yaz döneminde Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak isteyen ancak başarısız olan NEOM SC, bu kez gözünü doğrudan Icardi’ye çevirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar kapatılacakSivas’ta hasat sevinci yüz güldürdü… Dönüm başına 300 kilo ürün alınacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa ve Süper Lig'de 8 maçı kaçırdı: Jhon Duran'dan eleştirilere cevap geldi - SporAvrupa ve ligde 8 maçı kaçırdı: Duran'dan eleştirilere cevapGazze için nefesini tuttu: Şahika Ercümen'den Kaş'ta dünya rekoru - SporGazze için nefesini tuttu: Ercümen'den Kaş'ta dünya rekoruFenerbahçe'de tarihi gün: Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar - SporKritik 3 madde: Aziz Yıldırım kararını verdiÇağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek - Sporİki yıl sonra karar! Milyonlarca lira ceza, faiz de işliyorBurak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Kim olduğunu canlı yayında açıkladı - SporTelefonuna mesaj geldi! Sürpriz ismi canlı yayında açıkladıFenerbahçe'nin imzası harekete geçirdi: Galatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşma - SporGalatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşma
Sonraki Haber Yükleniyor...