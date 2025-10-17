Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek

Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağdaş Atan&#039;a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor Kulübü ile Eylül 2023'te sözleşmesini tek taraflı fesheden teknik direktör Çağdaş Atan arasında süren davada kararını verdi. Kurul, sarı-kırmızılıların açtığı davada kulüp lehine hüküm kurdu.

Süper Lig ekibi Kayserispor ile kontratı devam ederken Başakşehir ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek - 1. Resim

12 MİLYON TL CEZA!

Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre; 8 Eylül'de Başakşehir ile yolları ayrılan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Kayserispor'a faiziyle birlikte toplam 12 milyon TL ödeyecek.

Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek - 2. Resim

FAİZ DEVAM EDİYOR

UÇK kararı uyarınca, dava sonunda ana para olarak 8 milyon TL belirlenirken, işleyen faizle birlikte toplam tutar 12 milyon TL'ye ulaştı. Faizin işlemeye devam ettiği öğrenildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi, 28 Ekim'de okullar tatil olacak mı? 2025 Resmi Tatil Takvimiİranlı muhalif Masoud Nazari'nin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Kim olduğunu canlı yayında açıkladı - SporTelefonuna mesaj geldi! Sürpriz ismi canlı yayında açıkladıFenerbahçe'nin imzası harekete geçirdi: Galatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşma - SporGalatasaray'dan 4,9 milyar TL'lik anlaşmaTrabzonspor, şampiyon olduğu sezonun izinde: Yoksa o sezon mu? - SporTrabzonspor, şampiyon olduğu sezonun izinde: Yoksa o sezon mu?Tedesco için asıl sınav başlıyor! - SporTedesco için asıl sınav başlıyor!Galatasaray, devre arası için yeni bir hamle peşinde: Anguissa operasyonu - SporGalatasaray'dan Anguissa operasyonuFenerbahçe'nin transfer listesindeydi' Kim Min-Jae’ye İtalyan markajı - SporKim Min-Jae’ye İtalyan markajı!
Sonraki Haber Yükleniyor...