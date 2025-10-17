Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor Kulübü ile Eylül 2023'te sözleşmesini tek taraflı fesheden teknik direktör Çağdaş Atan arasında süren davada kararını verdi. Kurul, sarı-kırmızılıların açtığı davada kulüp lehine hüküm kurdu.
Süper Lig ekibi Kayserispor ile kontratı devam ederken Başakşehir ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.
12 MİLYON TL CEZA!
Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre; 8 Eylül'de Başakşehir ile yolları ayrılan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Kayserispor'a faiziyle birlikte toplam 12 milyon TL ödeyecek.
FAİZ DEVAM EDİYOR
UÇK kararı uyarınca, dava sonunda ana para olarak 8 milyon TL belirlenirken, işleyen faizle birlikte toplam tutar 12 milyon TL'ye ulaştı. Faizin işlemeye devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi