Çağdaş Atan'a 2 yıl sonra kötü haber: Milyonlarca lira ceza ödeyecek

Süper Lig ekibi Kayserispor ile kontratı devam ederken Başakşehir ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

12 MİLYON TL CEZA!

Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre; 8 Eylül'de Başakşehir ile yolları ayrılan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Kayserispor'a faiziyle birlikte toplam 12 milyon TL ödeyecek.

FAİZ DEVAM EDİYOR

UÇK kararı uyarınca, dava sonunda ana para olarak 8 milyon TL belirlenirken, işleyen faizle birlikte toplam tutar 12 milyon TL'ye ulaştı. Faizin işlemeye devam ettiği öğrenildi.