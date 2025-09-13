Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul kulübü, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Süper Lig'de çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan, Avrupa kupalarına ise veda eden RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu.
Turuncu-lacivertlilerde 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 8 Eylül'de yollar ayrılmıştı.
İMZA TÖRENİ 15 EYLÜL'DE
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.
