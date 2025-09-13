Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu

Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul kulübü, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Süper Lig'de çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan, Avrupa kupalarına ise veda eden RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu.

Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu - 1. Resim

Turuncu-lacivertlilerde 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 8 Eylül'de yollar ayrılmıştı.

Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu - 2. Resim

İMZA TÖRENİ 15 EYLÜL'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manisa su kesintisi sorgulama: MASKİ duyurdu! 13 Eylül Manisa'da sular saat kaçta gelecek?Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'den yayıncı kuruluşa yazı gitti: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişebilir - SporFenerbahçe-Trabzon maçının saati değişebilirTürkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - SporYunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayal...Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok: 9 kişiye yenildiler! - SporFrankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok!Alperen Şengün'den Yunanistan'a "deniz" göndermesi! Yorum ve beğeni yağdı - SporAlperen'den Yunanistan'a "deniz" göndermesiGalatasaray’da Okan Buruk'tan veto: Bir transferi reddetti, bir ismi göndermedi! Arda Turan istemişti... - SporBir transferi veto etti, bir ismi göndermedi!Yunan'a Osmanlı tokadı - SporYunan'a Osmanlı tokadı
Sonraki Haber Yükleniyor...