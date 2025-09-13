Başakşehir'den resmi açıklama: Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig'de çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan, Avrupa kupalarına ise veda eden RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu.

Turuncu-lacivertlilerde 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 8 Eylül'de yollar ayrılmıştı.

İMZA TÖRENİ 15 EYLÜL'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.