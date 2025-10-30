Bebeklere menenjit aşısı tavsiyesi

ZİYNETİ KOCABIYIK -Özellikle 1 yaş altı bebekler olmak üzere 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 15-19 yaş arası gençleri etkileyen meningokok enfeksiyonun Türkiye’de sık görüldüğünü söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras “Ülkemizde de yaygın olarak görülen bu hastalık için meningokok (menenjit) aşısını çocuklarımıza tavsiye ediyoruz” dedi.

Çoklu organ yetmezliği ile geri dönüşsüz şok gelişiminin, akut meningokok enfeksiyonlarında ölümcül sonuçlara yol açtığını ifade eden Dr. Uras “Birçok çocukta birkaç saat ile birkaç gün içinde şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve koma görülür. Ciltte alacalı görünüm, basmakla solmayan döküntü olabilir” diye konuştu.