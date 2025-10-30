Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor maçında jokerine görev verecek

G.Saray’da Trabzon maçı öncesi Sanchez Cezalı, Singo zor. Okan Buruk, çok yönlü oyuncusunu 2-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından ikinci kez Abdülkerim ile birlikte sahaya sürecek. Singo ise büyük oranda yedek soyunacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Süper Lig lideri Galatasaray cumartesi sahasında çok kritik bir sınav verecek. Rakip formda ve ikinci sırada olan Trabzonspor. Sarı kırmızılıların savunma hattında kurulu düzeni bozmak zorunda.

Çünkü Davinson Sanchez cezalı, Wilfried Singo’nun ise sakatlığı bulunuyor ve ilk 11 şansı zor görünüyor. Bu durumda elde stoper özellikli genç Arda Ünyay ile Kaan Ayhan var. Tabii ki tercih gol krallığı yarışında zirvede olan Paul Onuachu’ya karşı tecrübeli Kaan Ayhan olacak. Abdülkerim ile birlikte görev alacak Kaan, 2-1 kazanılan Başakşehir mücadelesinde de stoperde görev yapmıştı.

ORTA ESKİ DÜZENE...

Singo konusunda ise yoğun bir mesai var. Beşiktaş maçında sakatlanan stoper bir an önce sahalara dönmek ve Trabzonspor mücadelesinde formasına kavuşmak niyetinde. Ancak Okan Buruk ve sağlık ekibi temkinli. İdmana çıkamayan ve testleri devam eden sarı kırmızılı stoperin durumuna göre son iki idmana çıkma durumu söz konusu. Bu olsa bile Buruk, Singo’yu 11’e almayacak ve yedek soyunduracak. Maçın gidişatına göre sonradan oyuna girme durumu var. Orta sahada ise eski düzene dönülecek. Torreira ve Lemina ikilisi tekrar birlikte oynayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor maçında jokerine görev verecek - 1. Resim

11 GÖRÜNÜMLÜ 10 NUMARA!

İlkay Gündoğan’ın yokluğunda 10 numara olarak görülen Yunus Akgün, Trabzonspor mücadelesinde de ortada olacak. Okan Buruk’un güvenini boşa çıkarmayan ve Göztepe sınavını bir asistle tamamlayan Akgün, ekstra çalışmalar yapıyor.

GÖNÜLLÜ ASLANLAR

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’u sevindiren gelişme takım içinde gönüllü oyuncunun çok olması. Sarı kırmızılılarda Torreira ülkesi Uruguay’dan dönüşte uçaktan iner inmez soluğu Kemerburgaz’da alırken Singo izin gününde bile tedaviye gitti, Yunus bireysel idman yaptı. 

PRİMLER ÖDENDİ

Cimbom’da Dursun Özbek yönetimi ekonomik anlamda o kadar rahat ki hafta sonu Süper Lig’de kazanılan Göztepe maçının primleri de ödendi. Sarı kırmızılı oyunculara 5 milyon TL prim ödemesi yapılarak, Trabzonspor maçı öncesi moral verildi. 

BURUK KARARI

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, eleştirilere kulak veriyor. Takımın yeterince koşmadığı belirtilirken bu konuda Şampiyonlar Ligi seviyesinin yakalanması adına atletik performans antrenörü Dursun Genç ile yollar ayrıldı. Avrupa seviyesinde bir antrenör arayışı var.

