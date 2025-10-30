Zorbay Küçük'ten bahis skandalının seyrini değiştirecek hamle! Savcılığa suç duyurusunda bulunacak, IP tespiti isteyecek

TAHİR KUM - Hakemlerin bahis oynaması ve 152 hakemin PFDK’ya sevki Türk futboluna bomba gibi düşerken en dikkati çekici isim FIFA kokartı da bulunan Zorbay Küçük’tü. Olayların nereye gideceği merak edilirken Zorbay Küçük’ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu’ndan işin seyrini değiştirecek açıklamalar geldi. Tabii ki Zorbay Küçük adına… Küçük, kendisiyle ilgili bahis iddialarını UEFA tarafından bir maça görevlendirilirken karşılaşmanın kendisinden alındığına dair gelen e posta ile öğrendi. Sebebi araştırıldığında da olayın bahis konusundaki haberden kaynaklandığı bilgisine ulaştı.

SUÇ DUYURUSU...

Peki Zorbay Küçük’ün bahis hesabı var mı ve kupon yaptı mı? Cevabı avukatı Karaosmanoğlu verdi: Öncelikle müvekkilimin böyle bir hesabı yok. Müvekkilim adına açılan bu hesabın kime ait olduğunun ortaya çıkarılması için savcılığa yarın (bugün) suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Çağlayan Adliyesi’ne gidecek olan Zorbay Küçük ve avukatı dün İstanbul’a geldi. Hatta, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu arayarak bilgi verdi. Küçük, bugün avukatı aracılığıyla hesabın kim tarafından açıldığının ve hangi telefondan oynandığının (IP) tespit edilmesini isteyecek. Peki bu olayla ilgili iddialar ve federasyon cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler nelerdi?

FEDERASYON TEMKİNLİ

Federasyon, hakemlere görevlendirme tebligatını çarşamba yapıyor. Peki böyle bir durumda Zorbay Küçük’e neden tebligat yapıldı sorusu akla geliyor? Federasyona ise bahis oynayan hakem listesi cumartesi günü ulaşıyor. Aynı gün Zorbay Küçük’ün Trabzon-Eyüp maçı var. Federasyon aynı gün Küçük’ten daha büyük skandallar (kamuoyuna anlatması zor olur düşüncesiyle) olmaması adına maçı almak istemiyor. Ayrıca Zorbay Küçük’ü direkt suçlu ilan etmemek (masumiyet karinesi) suçsuz olması durumunda mağduriyet yaşamaması adına. Ve bu nedenle pazartesi günü bekleniyor.

HOŞ GELDİN BONUSUYLA...

Gelelim hesabın açılmasına ve iddialara. Zorbay Küçük’ün T.C. Kimlik No.su sosyal medya platformu X’te yayınlanıyor. S. H. isimli yabancı uyruklu bir kişi, bu kimlik no ile nesine.com üzerinden hesap açıyor ve bu şahıs 23 Aralık 2023 ve 25 Şubat 2024’te bahis firmasının verdiği ‘hoş geldin bonusu’ ile 20’şer liralıktan iki farklı toplam 40 liralık kupon yapıyor ve kuponlar da tutmuyor zaten. Hesapta başka da bir işlem yapılmıyor. Ve hesabı açan kişi ile kayıtlı banka hesabı uyuşmadığı için yabancı uyruklu vatandaş Zorbay Küçük adına olduğu iddia edilen hesaba para yatıramıyor. Zaten kullanımı da sadece ‘hoş geldin’ bonuslarıyla oynanarak yapılıyor.

YENİ HAKEMLER ATANACAK

Peki şimdi ne olacak? 152 hakemin PFDK’ya sevki ve meslekten ihraçları da düşünülürse yerleri nasıl doldurulacak? Yeditepe Üniversitesi ile hakem yetiştirilmesi konusunda ortak anlaşması olan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hızlı bir şekilde genç yetenekleri tarayacak ve yeni hakem atamaları yapacak. Bu konuda Yeditepe Üniversitesinin vereceği raporlar dikkate alınacak.

SIRA FUTBOLCULARDA

Hakemlerin PFDK’ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3.700 faal futbolcunun da yer aldığı belirtiliyor. Bu futbolcuların da PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. İsimlerin 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.