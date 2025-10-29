Futbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki 'Var odası' iddiası ortalığı karıştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında aktif hakemler arasında bahis oynayanlar olduğunu duyurdu. Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

ZORBAY KÜÇÜK DİKKAT ÇEKTİ

PFDK'ya gönderilen hakemler arasında en dikkat çeken isim FIFA kokartlı Zorbay Küçük oldu. Diğer üst klasman hakemleri ise Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun.

Spor gündemini derinden sarsan bu gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla ilgili bomba bir iddia daha gündeme düştü.

VAR'A GİTMESİ ÜZERİNE BAHİS YAPILDI MI?

Sabah'ın haberine göre; yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.

İddialara göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı. Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.