Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki 'Var odası' iddiası ortalığı karıştırdı

Futbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki 'Var odası' iddiası ortalığı karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki &#039;Var odası&#039; iddiası ortalığı karıştırdı
Futbol, Hakemler, TFF, PFDK, Zorbay Küçük, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 152 hakemin 'bahis skandalına' karıştığını duyurdu ve bu isimleri PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen hakemlerle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Soruşturmadaki 'VAR odası' detayı dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında aktif hakemler arasında bahis oynayanlar olduğunu duyurdu. Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

ZORBAY KÜÇÜK DİKKAT ÇEKTİ

PFDK'ya gönderilen hakemler arasında en dikkat çeken isim FIFA kokartlı Zorbay Küçük oldu. Diğer üst klasman hakemleri ise Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun.

Spor gündemini derinden sarsan bu gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla ilgili bomba bir iddia daha gündeme düştü.

Futbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki 'Var odası' iddiası ortalığı karıştırdı - 1. Resim

VAR'A GİTMESİ ÜZERİNE BAHİS YAPILDI MI?

Sabah'ın haberine göre; yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.

İddialara göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı. Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamsideki bolluk fiyatlara yansıdı! 4 kilosu bakın kaç liraya satılıyorAK Parti'de 3 il başkanı görevden alındı! Açıklamalar peş peşe geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın büyük hayal kırıklığına uğrattı! Derbiyi kaybederse Santos'la aynı kaderi paylaşacak - SporDerbiyi kaybederse Santos'la aynı kaderi paylaşacakİşte Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası! - Sporİşte Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası!Bahis oynayan Zorbay Küçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü! Küfür, hakaret davalarından gelir kapısı oluşturması ve uyuşturucu iddiası... - SporKüçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü!Avrupa kulüpleri, Galatasaray'ın 3 yıldızını izleyecek! İşte hedefteki isimler - SporAvrupa kulüpleri, G.Saray'ın 3 yıldızını izleyecekZorbay Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacaklar: Tüm taraftarlarımızı adliyeye davet ediyoruz - SporZorbay Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacaklarCumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı - SporErdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
Sonraki Haber Yükleniyor...