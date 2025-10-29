Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis oynayan Zorbay Küçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü! Küfür, hakaret davalarından gelir kapısı oluşturması ve uyuşturucu iddiası...

TFF Hukuk kurulu merakla beklenen sevkleri yaptı... Bahis oynayan 152 hakem belli oldu ve isimleri açıklandı... Skandala karışan hakemlerin yedisi Süper Lig’den çıktı. En çok dikkati çeken isim olan Zorbay Küçük bu sezon beş, son beş sezonda ise 77 maçta düdük çaldı. PFDK’dan ceza alan hakem bir daha düdük çalamayacak.

Beklenen isimler açıklandı.  TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun önceki gün yaptığı ‘bahis oynayan hakemler var’ açıklaması Türk sporuna bomba gibi düşmüştü.

Hukuk Kurulu gerekli incelemeleri yaptı ve PFDK’ya sevkleri açıkladı. Başkan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif bahis oynadığını ifade etmişti. O isimler tek tek Disiplin Kurulu’na gönderildi. Bu hakemler arasında yedisi üst klasman hakemi ve Süper Lig kadrosunda: Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun. 

57. MADDEDEN SEVK

Bu isimlerden 2025-26 sezonunda sadece Zorbay Küçük’ün orta hakem olarak maç almış olması dikkati çekti. Küçük bu sezon toplamda beş Süper Lig maçını yönetti. Diğer hakemler ise ağırlıklı olarak 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında düdük çaldı.

Hakemler sevk edilirken bahis oynadığı maçların kuponları da kendilerine gönderildi. Sevk alan 152 hakem, TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alacak. MHK Talimatı’na göre 45 gün ceza alan hakemin kariyeri bitiyor.

SKANDALLARININ ÜSTÜ HEP ÖRTÜLDÜ

Talimat gereği hakemlerin son beş senede bahse karışıp karışmadıkları incelenebiliyor. Son beş senede Süper Lig’de 77 maçta düdük çalan Zorbay Küçük’ün daha önce de hakemliğe yakışmayan tavırları dikkati çekmişti. Küçük 1. Lig’de bir maçta kaleciye küfretmiş, Arda Turan’la da tartışma yaşamıştı. Küfredenlere açtığı davalarla kendisine gelir kapısı oluşturan Küçük’ün arabasında uyuşturucu bulunduğu iddia edilmişti. Bu tür olayların TFF ve MHK’lar hep üstünü kapatma yolunu seçmişti.

BAHİS OYNAYAN 7 HAKEMİN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Küçük’ün bu sezon yönettiği maçlar

2. Hafta: Kocaelispor-Samsunspor 
4. Hafta: Başakşehir-Eyüpspor
5. Hafta: Çaykur Rizespor-G.Birliği
7. Hafta: Alanyaspor-Galatasaray 
10. Hafta: Trabzonspor-Eyüpspor

Egemen Artun (4 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig    Boluspor-Van Spor
1. Lig    Manisa FK-Iğdır
1. Lig    A. Demirspor-Sakaryaspor
2. Lig    B. Yeni Çarşı-Batman Petrol

Mehmet Ali Özer (3 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig    Bodrum FK-Pendikspor
1. Lig    E. Erokspor-Hatayspor
1. Lig    Erzurum-Keçiörengücü

Melih Kurt (5 maç/2025-2026 sezonu)

Türkiye Kupası     Alanya 1221-Muğla
Türkiye Kupası     Elazığspor-12 Bingöl
1. Lig     Manisa FK-E. Erokspor
1 Lig     Ümraniyespor-Çorum FK

M. Selim Özbek (3 maç/2025-2026 sezonu)

2. Lig     Adana 01-Şanlıurfa
Türkiye Kupası     Kırklareli-Galata
1. Lig     Ümraniye-Hatay

S. Alper Yılmaz (4 maç/2025-2026 sezonu)

2. Lig     Bursaspor-Menemen FK
1. Lig     Pendik-A. Demir
1. Lig     Iğdır-Van
Türkiye Kupası     12 Bingöl-Mardin 1969

Yunus Dursun (3 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig    Sakarya-Keçiörengücü
1. Lig     Hatay-Bolu
2. Lig    İskenderun-Muğla

Kaynak: Türkiye Gazetesi

