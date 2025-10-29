Bahis oynayan Zorbay Küçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü! Küfür, hakaret davalarından gelir kapısı oluşturması ve uyuşturucu iddiası...

Beklenen isimler açıklandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun önceki gün yaptığı ‘bahis oynayan hakemler var’ açıklaması Türk sporuna bomba gibi düşmüştü.

Hukuk Kurulu gerekli incelemeleri yaptı ve PFDK’ya sevkleri açıkladı. Başkan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif bahis oynadığını ifade etmişti. O isimler tek tek Disiplin Kurulu’na gönderildi. Bu hakemler arasında yedisi üst klasman hakemi ve Süper Lig kadrosunda: Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun.

57. MADDEDEN SEVK

Bu isimlerden 2025-26 sezonunda sadece Zorbay Küçük’ün orta hakem olarak maç almış olması dikkati çekti. Küçük bu sezon toplamda beş Süper Lig maçını yönetti. Diğer hakemler ise ağırlıklı olarak 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında düdük çaldı.

Hakemler sevk edilirken bahis oynadığı maçların kuponları da kendilerine gönderildi. Sevk alan 152 hakem, TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alacak. MHK Talimatı’na göre 45 gün ceza alan hakemin kariyeri bitiyor.

SKANDALLARININ ÜSTÜ HEP ÖRTÜLDÜ

Talimat gereği hakemlerin son beş senede bahse karışıp karışmadıkları incelenebiliyor. Son beş senede Süper Lig’de 77 maçta düdük çalan Zorbay Küçük’ün daha önce de hakemliğe yakışmayan tavırları dikkati çekmişti. Küçük 1. Lig’de bir maçta kaleciye küfretmiş, Arda Turan’la da tartışma yaşamıştı. Küfredenlere açtığı davalarla kendisine gelir kapısı oluşturan Küçük’ün arabasında uyuşturucu bulunduğu iddia edilmişti. Bu tür olayların TFF ve MHK’lar hep üstünü kapatma yolunu seçmişti.

BAHİS OYNAYAN 7 HAKEMİN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Küçük’ün bu sezon yönettiği maçlar

2. Hafta: Kocaelispor-Samsunspor

4. Hafta: Başakşehir-Eyüpspor

5. Hafta: Çaykur Rizespor-G.Birliği

7. Hafta: Alanyaspor-Galatasaray

10. Hafta: Trabzonspor-Eyüpspor

Egemen Artun (4 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig Boluspor-Van Spor

1. Lig Manisa FK-Iğdır

1. Lig A. Demirspor-Sakaryaspor

2. Lig B. Yeni Çarşı-Batman Petrol

Mehmet Ali Özer (3 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig Bodrum FK-Pendikspor

1. Lig E. Erokspor-Hatayspor

1. Lig Erzurum-Keçiörengücü

Melih Kurt (5 maç/2025-2026 sezonu)

Türkiye Kupası Alanya 1221-Muğla

Türkiye Kupası Elazığspor-12 Bingöl

1. Lig Manisa FK-E. Erokspor

1 Lig Ümraniyespor-Çorum FK

M. Selim Özbek (3 maç/2025-2026 sezonu)

2. Lig Adana 01-Şanlıurfa

Türkiye Kupası Kırklareli-Galata

1. Lig Ümraniye-Hatay

S. Alper Yılmaz (4 maç/2025-2026 sezonu)

2. Lig Bursaspor-Menemen FK

1. Lig Pendik-A. Demir

1. Lig Iğdır-Van

Türkiye Kupası 12 Bingöl-Mardin 1969

Yunus Dursun (3 maç/2025-2026 sezonu)

1. Lig Sakarya-Keçiörengücü

1. Lig Hatay-Bolu

2. Lig İskenderun-Muğla