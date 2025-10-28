Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis soruşturması derinleşiyor! Başsavcılıktan yeni açıklama

Bahis soruşturması derinleşiyor! Başsavcılıktan yeni açıklama

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Bahis soruşturması derinleşiyor! Başsavcılıktan yeni açıklama
Spor Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bahis soruşturmasında Türkiye Futbol Federasyonu, MASAK ve Emniyetle birlikte çalışıldığı belirtildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir." denildi.

 

Sakaryaspor, Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
