Galatasaray'dan 'bahis' açıklaması: O maç için hukuki girişimde bulunmuştuk

Galatasaray'dan 'bahis' açıklaması: O maç için hukuki girişimde bulunmuştuk

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, adı bahis skandalına karışan hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, bahis oynayan hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki sonrası resmi siteden bir açıklama yaptı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve etik değerlerin eksiksiz şekilde sağlanması gerektiğini savunmaktayız. Bu doğrultuda, 26 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğumuz resmî yazımızda Türk futbolunun yapısal sorunlarına ilişkin önerilerimizi detaylı biçimde paylaşmıştık.

Ayrıca, 9 Şubat 2025'te oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ortaya çıkan şüpheli durumlar üzerine gerekli araştırmaların yapılması için de hukuki girişimlerde bulunmuştuk.

Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararları ile tanınan hakem hakkında görüşümüz ve açıklamalarımız da herkesin malumudur.

Bugün gelinen noktada, aynı hakemin “bahis oynadığı” iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilmesi, o dönemdeki endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.

Söz konusu başvurularımızda da vurguladığımız üzere, Türk futbolunun Avrupa’nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç vardır. Adaletin tam olarak sağlanabilmesi adına tüm paydaşlar arasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Bugün de aynı kararlılıkla, futbolun her kademesinde adaletin sağlanması ve güvenin yeniden inşası için sürecin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Türk futbolunun gelişimi için;

    •    Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla bağımsız bir Tahkikat Komisyonu kurulması,

    •    Hakem atama sisteminin objektif, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması,

    •    Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi, öncelikli adımlar arasında yer almaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere futbolun tüm paydaşlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü"

