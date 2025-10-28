Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük açıklaması: Bizi şaşırtmadı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

TFF'nin açıkladığı 152 bahis oynayan hakem hakkında açıklamalar yapan Sadettin Saran, "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu cevaplayan Saran, şöyle konuştu:

"Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır."

"ZORBAY KÜÇÜK İSMİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Zorbay Küçük isminin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Saran, "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim, takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız" şeklinde konuştu.

Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Çok zor süreçler atlattık. Divan kurulu, seçim, genel kurul derken azimle ilerliyoruz. Sevgi kazanacak ve gidişattan memnunuz. Uçaktaki görüntüleri ben izleyemedim. Hayat kısa, eğlenmeyi de bilmek lazım. İnsanlar kendini çok ciddiye almamalı. Eski bir sporcu olarak şunu söylüyorum, kazanmak tabii ki önemli ama takımın yüreğini ortaya koyması daha önemli. Bu beni çok mutlu ediyor ve bunu daha sık göreceğimize inanıyorum."

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BU SEZON SÜPER LİG'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

• Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

• Alanyaspor 0-1 Galatasaray

• Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

• Başakşehir 0-0 Eyüpspor

• Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (VAR)

• Kocaelispor 0-1 Samsunspor

"TEK HAKEM 18 BİN 227 DEFA BAHİS OYNAMIŞ"

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.