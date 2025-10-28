TFF, 5 bin kişinin TC'sini verdi! Bahis depreminin perde arkası: Daha vahim bir tablo çıkacak!

SPOR SERVİSİ - Türk futbolunda 571 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı ortaya çıktı. 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı açıklandı. Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum, TGRT Haber canlı yayınında, futbolda deprem etkisi yapan 'bahis skandalı'nın perde arkasını ve merak konusu olan ceza sürecini anlattı.

"LİGLERİN TESCİLİ, MÜSABAKA SONUÇLARINA TESİR KONULARI ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

İnfiale yol açan soruşturmanın detaylarını değerlendiren Tahir Kum, "Öncelikle teyit ettiğim son dakika bilgisini paylaşayım. TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynayan 152 hakemin ismini önümüzdeki saatlerde açıklayacak. Böylece kimin kaç defa bahis oynadığını öğreneceğiz. Hepsi ceza alacak. MHK talimatına göre meslekleri son bulacak. Yani Türk futbolu, 152 hakemle yollarını ayırmış olacak. Peki bu hakemler kendi yönettikleri maça bahis oyadılar mı? Müsabaka sonucuna etki ettiler mi? Bundan sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak. TFF'nin kolluk kuvveti olmadığı için bu sonuçları elde edemez. Savcılık işlem yaptıktan sonra iddianame hazırlanacak, mahkeme süreci başlayacak ve nihayetinde bir karar alınacak. Yakın zaman içinde bir karar beklenmesin. 'Liglerin tescili iptal olabilir mi, hakemler müsabaka sonucuna tesir ettiler mi, kendi maçlarına bahis yaptılar mı?' sorularının cevaplanması çok uzun bir zaman alacak" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK AÇIKLAMASINDA BAHSEDİLEN O DOSYA

Tahir Kum, "Aslında turpun büyüğü heybede. İlerleyen dönemde daha farklı isimleri konuşacağız; teknik adamlardan, futbolculardan, kulüp başkanlarından bahsedeceğiz. Nazillipor ve Ankaraspor ile ilgili bir bahis iddiası vardı. PFDK, 1,5 ay önce yaklaşık 30 isme ortalama bir yol varan hak mahrumniyeti cezası verdi. 'Şike' işlemini ise yapmadı, bunu savcılık yapıyor. Savcılık dün açıklama yapmıştı, işte o bahsedilen dosya Nazillispor-Ankaraspor maçıyla ilgili süren dosya" sözlerini sarf etti.

"SPOR TOTO TEŞKİLATI'NA 5 BİN KİŞİNİN TC'Sİ VERİLDİ"

Gazeteci Kum, "Savcılıkta devam eden dosyası ile yeni bahis dosyası birleşecek. TFF, 3 bin 700 adedi futbolcu olmak üzere toplamda futbol ailesinde bulunan 5 bin kişinin TC'sini Spor Toto Teşkilatı'na verdi, verecek. 5 bin kişi! Kimin kaç defa bahis oynadığı, kazanç sağlayıp sağlamadığını göreceğiz. Önümüzdeki günlerde ortaya daha vahim bir tablo çıkacak. Alt liglerde bu işin ne kadar yaygın olduğunu göreceğiz. Sadece iki takımla ilgili incelemede; bir kulüp başkanı 5 bin 900 defa bahis oynamış, bir teknik direktör 3 bin defa oynamış, bir futbolcu 15 bin defa bahis oynamış. İki takımla ilgili yüzde 90 bahisçi çıkarken, bütün kulüplere baktığımızda nasıl bir tablo çıkacak?" dedi.