Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 4 golle yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Çağdaş Atan, "Biraz konuşmak zor. İlla konuşmam gerekiyorsa, 27. dakikada penaltıdan golü yedik. O dakikaya kadar bence fena değildi işler. Bir pozisyon dışında rakibe neredeyse hiçbir şey vermedik. Penaltıdan sonra 45'e kadar kabus gibi oynadık. O arada skor koptu zaten. İstanbul'a geliyorsunuz, rakibiniz Fenerbahçe ve suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey çıkarabileceğini düşünmek çok büyük saçmalık, hayalcilik! Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Hedef maç değildi ama bugünden daha fazla pozitif şeyler götürmek istiyorduk. Hedef maçlarımız bundan sonra. 4 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Eksikler döndükten sonra yukarıya doğru ivme yakalayacağımızı düşünüyorum, yakalamamız gerekiyor." diye konuştu.

"NEDEN VAR'DA!"

VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösteren Atan, "Bizim için kötü bir akşam. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama biz geçen hafta Rizespor maçı oynadık. Orta saha oyuncusu, rakibin ayağına istemeden bastı, orada penaltı verebilirdi. Anadolu takımlarına çalınmıyor. Alma - verme dengesinde bizde çok fark var. Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor. Zaten Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Burada sorun yok. Ama sen maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsun! VAR'da Sarper Barış Saka var, hakemliği bırakmıştı, niye VAR'da!" dedi.

