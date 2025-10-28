Futbolda bahis skandalı büyüyor! Şamil Tayyar: 3 bin 700 kişi için harekete geçiliyor

TFF'nin Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 'bahis skandalı' açıklaması tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ortaya çıktı. Ancak soruşturmanın hakemlerle sınırlı kalmadığı belirtildi.

"SORUN SADECE SPOR CAMİASIYLA İLGİLİ DEĞİL"

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bilgiler paylaştı. Tayyar'ın Türk futbolundaki bahis depremime dair açıklaması şöyle:

"Bahis soruşturması, hakemlerin yanı sıra gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticileri kapsayacak şekilde genişliyor. 3 bin 700 kişiden söz ediliyor. Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil."

Şamil Tayyar

"TOPYEKÜN ARINMAYA İHTİYAÇ VAR"

Bahis için "Beka sorunu" yorumunda bulunan Şamil Tayyar, "Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor. Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı. Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi. Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz. Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz. Topyekün arınmaya ihtiyaç var. Bence…" ifadelerini kullandı.