Bahis skandalı sonrası kulüplerden peş peşe açıklamalar: Küme düşme kaldırılsın!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini açıkladı. İnfiale sebep olan sözlerin ardından kulüpler, peş peşe açıklamalarda bulundu. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'dan ise çok konuşulacak bir talep geldi.

BEŞİKTAŞ: GERİYE DÖNÜK TÜM HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TRABZONSPOR

"Türk futbolunun en temel ihtiyacı, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesidir. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümenin boyutu açıkça ortaya çıkmıştır. Son 5 yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise hâlen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır.Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir."

FENERBAHÇE BAŞKANI SARAN: ORTAYA ÇIKMASIU UZUN ZAMAN ALDI

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz. İnşallah milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, takipçisi olacağız."

ÜMRANİYESPOR: HEPSİ DERHAL İHRTAÇ EDİLSİN

"Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur. Tam 152 hakemin bahis oynadığı bilgisi, artık hiçbir maçın, hiçbir kararın, hiçbir sonucun temiz olmadığını göstermektedir. Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır. Bu saatten sonra kimse 'futbolumuz temizdir' diyemez. Bu saatten sonra kimse 'adalet var' diyemez. Ümraniyespor olarak, bu düzeni kabul etmiyoruz! Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur! Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz: Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissetmeyecektir."