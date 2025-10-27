Bahisçi hakemleri bekleyen ceza! İşte Futbol Disiplin Talimatı'ndaki o madde...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk futbolunda tarihi bir gün yaşanıyor.  Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hekemin 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin de aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Söz konusu hakemlerin isimleri merak konusu olurken, 'Nasıl bir ceza uygulanacak?' sorusu da akıllara geldi. İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre bahis oynamanın cezası...

SPOR SERVİSİ - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirterek, "Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem" dedi.

Bahisçi hakemleri ne ceza bekliyor? İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - 1. Resim

TEK HAKEMDEN 18 BİN 227 BAHİS

"10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı" açıklaması futbol kamuoyunu şoke etti.

Hacıosmanoğlu, "Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa sürede içinde PFDK'ya sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" derken; söz konusu hakemlerin ne ceza alacakları merak konusu oldu.

"3 AYDAN BİR YILA KADAR MEN"

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Bahis' başlıklı 57'nci maddesi, doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ön görüyor.

Bahisçi hakemleri ne ceza bekliyor? İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - 2. Resim

57'nci maddenin ilgili bölümü şöyle:

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

