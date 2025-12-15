Ankara Sincan’da bir beden eğitimi öğretmeni, kız voleybol takımının mesaj grubuna cinsel içerikli fotoğraf gönderdi. Veliler ve öğrenciler yaşananlara büyük tepki gösterirken, görevine son verilen öğretmen tutuklandı.

13 Kasım'da Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olay, veliler ve öğrenciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

İddialara göre, Yenikent İlksan Anadolu Lisesi’nde görevli beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), okulun kız voleybol takımına ait mesajlaşma grubuna cinsel içerikli fotoğraf gönderdi.

Velilerin durumu polise bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı ve öğretmen gözaltına alındı. N.Ş., aynı gün görevinden uzaklaştırılırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, ifadesinde söz konusu fotoğrafları kız arkadaşına göndermeye çalıştığını, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini ileri sürdü.

VELİLERDEN OLAYA BÜYÜK TEPKİ

Olayın ardından konuşan veliler, çocuklarının yaşadığı şoku gözler önüne serdi ve duruma büyük tepki gösterdi.

Bir veli, kızının odadan ağlayarak çıktığını söyleyerek, “Okuldaki kız voleybol takımının mesaj grubuna, öğretmenin cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini gördük. Çok sinirlendim ve derhal ihbarda bulundum” dedi.

Veli Emre Özbek, öğretmenin görevine son verildiğini öğrenmelerine rağmen zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. "Kızım çok küçük ve o an ne yapacağını bilemedi" diyen baba, "Onu korumak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI GÜNDEM OLDU

Öte yandan veliler, öğretmen N.Ş.’nin daha önce de öğrencilerle uygunsuz yakınlaşmaya çalıştığını iddia etti. Özbek, öğretmenin bazı öğrencileri yemek aldırarak odasına davet ettiğine ve bazılarına uygunsuz şekilde dokunduğuna dair duyumlar aldıklarını belirtti.

Sibel Dervazoğlu isimli başka bir veli ise, çocuklarını güvenle okula göndereceklerini düşündüklerini, ancak olay sonrası endişelerinin arttığını söyledi. Dervazoğlu, “Görevi öğretmenlik olan birinin böyle bir şey yapması bizi çok üzdü. Okul yönetimi, zanlının bir daha okula giremeyeceğini söyledi, ama dışarıda ne yapacağı konusunda kaygılıyız” dedi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ MESAJLAŞMAYYA DEVAM ETTİ"

Olaydan etkilenen öğrencilerden biri, yaşananları şöyle anlattı:

“Maçla ilgili grup mesajlarını kontrol ediyordum. Arkadaşlarımın tepkilerini gördüm ve öğretmen hiçbir şey olmamış gibi mesajlaşmaya devam etti. Fotoğrafları gördüğümde şok oldum. Aileme durumu anlattım ve polis merkezine gittik. Hâlâ yaşadığımın etkisindeyim ve kendimi güvende hissetmiyorum.”

Öğrenci, zanlının bir daha öğretmenlik yapmamasını, toplum içinde rahat dolaşmamasını istediğini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenin, eskiden de özellikle kız öğrencilere daha yakın ve samimi yaklaştığını duydum. Bu kişinin bir daha öğretmenlik yapmasını, rahat bir şekilde dolaşmasını istemiyorum. Yaptığı bu rezillikten herkesin haberi olsun istiyorum. Hiçbir zaman rahat olmasın. Normalde bize hep sert konuşurdu ve karşılık vermemizi istemezdi ama takımdan da ayrılmamızı kesinlikle istemezdi."

