TEM'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçların yoldan kaldırılması yaklaşık 2 saat sürerken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen 06 FKN 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sol şeride savrulurken, otomobil emniyet şeridine çıktı.
YOLA FIRLADILAR
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi araçtan yola savrularak yaralandı. Aynı yönde ilerleyen 06 DIC 65 plakalı bir araç ise yola savrulan yaralılardan birine çarparak güçlükle durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada toplam 7 kişi yaralandı.
TRAFİK 2 SAAT SONRA AÇILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan 3 aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.