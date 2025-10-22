Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'lık oldu: Sevk nedenleri açıklandı

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'lık oldu: Sevk nedenleri açıklandı

- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Trendyol Süper Lig'den Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Galatasaray'ın, 'çirkin ve kötü tezahürat' dışında 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareket', Beşiktaş'ın da 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'lık oldu: Sevk nedenleri açıklandı - 1. Resim

Gençlerbirliği ile Eyüpspor 'talimatlara aykırı hareket', Antalyaspor da 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edildi, RAMS Başakşehir ve Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları' nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

