Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'lık oldu: Sevk nedenleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada; Trendyol Süper Lig'den Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Galatasaray'ın, 'çirkin ve kötü tezahürat' dışında 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareket', Beşiktaş'ın da 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Gençlerbirliği ile Eyüpspor 'talimatlara aykırı hareket', Antalyaspor da 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edildi, RAMS Başakşehir ve Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları' nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.