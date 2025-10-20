Sadece 50 bin euroya alındı, Süper Lig'i salladı! Yeni bir fenomen doğuyor
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un eylül ayında 50 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki El Bachir Gueye, ilk maçında iki gol birden attı. Türkiye'ye gelmeden önce Transfermarkt'ta profili bile bulunmayan Gueye'nin Avrupa kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor.
Kadrolarını yıldız isimlerle süsleyen Süper Lig ekipleri, aynı zamanda geleceği düşünerek yüksek potansiyelli hamleler de yapıyor. Bu transferler arasında son olarak öne çıkan ise Senegal'den 50 bin euro bonservis karşılığında Antalyaspor'a gelen El Bachir Gueye oldu.
Antalyaspor ile ilk maçına çıkan isim, Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda oyuna girdi ve 2 gol birden kaydetti. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Senegalli futbolcu, Antalyaspor tribünlerinden büyük alkış aldı.
TRANSFERMARKT PROFİLİ BİLE YOKTU
Antalyaspor'a transfer olurken veri sitesi Transfermarkt'ta profili dahi bulunmayan genç isim Gueye, Süper Lig'e yaptığı başlangıç ile Akdeniz ekibini umutlandırdı.
"Profilsiz yıldız" olarak tanımlanan genç ismin performansını istikrarlı hale getirmesi durumunda Avrupa devlerinin ilgisini çekmesi bekleniyor.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Öte yandan Gueye'nin performansını beğenen futbolseverler, sosyal medyada genç isme ve Antalyaspor yönetimine övgüler yağdırdı. Yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
- "BachirGueye ilk maçında 2 gol attı. Nereden alındı, transferde kimin emeği var araştırılıp scout ekibine dahil edilsin derhal. 5M€ satsan güzel para böyle adamları getirmek gerekiyor."
- "20 yaşında ilk resmi maçına çıkan oyuncumuzun 2 gol atması galibiyetten daha değerlidir. Aranan kan bulundu."
- "Senegal'in bir kabile takımından gelip daha önce hiç profesyonel olarak futbol oynamamasına rağmen kariyerinde çıktığı ilk resmi maçta 2 gol atarak az kalsın 80 dk boyunca sahada hiçbir varlık gösterememiş takıma kendi başına 1 puan kazandırtacak olan Muhammed BachirGueye!"
- "Bu adam büyük topçu olacak o goller neydi Bachir Gueye bu ismi harbiden unutmayın"