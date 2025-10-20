Sadece 50 bin euroya alındı, Süper Lig'i salladı! Yeni bir fenomen doğuyor

Kadrolarını yıldız isimlerle süsleyen Süper Lig ekipleri, aynı zamanda geleceği düşünerek yüksek potansiyelli hamleler de yapıyor. Bu transferler arasında son olarak öne çıkan ise Senegal'den 50 bin euro bonservis karşılığında Antalyaspor'a gelen El Bachir Gueye oldu.

Antalyaspor ile ilk maçına çıkan isim, Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda oyuna girdi ve 2 gol birden kaydetti. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Senegalli futbolcu, Antalyaspor tribünlerinden büyük alkış aldı.

TRANSFERMARKT PROFİLİ BİLE YOKTU

Antalyaspor'a transfer olurken veri sitesi Transfermarkt'ta profili dahi bulunmayan genç isim Gueye, Süper Lig'e yaptığı başlangıç ile Akdeniz ekibini umutlandırdı.

"Profilsiz yıldız" olarak tanımlanan genç ismin performansını istikrarlı hale getirmesi durumunda Avrupa devlerinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan Gueye'nin performansını beğenen futbolseverler, sosyal medyada genç isme ve Antalyaspor yönetimine övgüler yağdırdı. Yapılan bazı paylaşımlar şöyle: