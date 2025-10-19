Burak Yılmaz, Erol Bulut'u üzdü: Fenerbahçe maçı öncesi seri sürdü

Süper Lig'in 9. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Antalyaspor'u konuk eden Gaziantep FK, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve 7 maçlık serisini devam ettirdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada DrissaCamara, 17. dakikada KacperKozlowski ve 31. dakikada MohamedBayo kaydetti. Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini 84 ve 86. dakikalarda BachirGueye attı.

EROL BULUT MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkartarak ligde dördüncü sıraya yükseldi. Erol Bulut ile ilk maçına çıkan Antalyaspor ise 10 puan ile 10. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

BURAK YILMAZ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Genç çalıştırıcı, Gaziantep FK ile 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4.⁠ ⁠dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

64.⁠ ⁠dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

79.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.

84.⁠ ⁠dakikada Doğukan Sinik'in soldan ortasında top savunmaya çarparak Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 3-1

86.⁠ ⁠dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gueye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2

Gaziantep FK, müsabakayı 3-2 kazandı.