Beşiktaş tarihine geçen transfer: Demir Ege Tıknaz, Braga'ya rekorla gitti
Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. 21 yaşındaki orta saha, 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ile 'Öz Kaynak'tan çıkıp, Beşiktaş Kulübü'ne en fazla para kazandıran futbolcu oldu.
- Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamadığı için Portekiz'e gitmek istediğini bildiren Demir Ege Tıknaz, 'siyah-beyazlıların altyapısından yetişip en çok para kazandıran futbolcu' oldu.
- Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5,5 yıllık anlaşma sağladı.
- Atınç Nukan, 2015 yılında 6 milyon euroya Leipzig'in yolunu tutarken; Nihat Kahveci, 2002'de 5 milyon euroya Real Sociedad'a transfer olmuştu.
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga ile resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'den ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Rio Ave'de kiralık forma giyen oyuncu, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması üzerine siyah-beyazlılara dönmüştü. Portekiz'de oynadığı dönemde beğeni toplayan 21 yaşındaki futbolcu için ilk olarak 5 milyon euroluk teklifle kapıyı çalan Braga, 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında transferi gerçekleştirdi. Sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay da eklendi.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ, TARİHE GEÇTİ
HT Spor'da yer alan habere göre; Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5,5 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamadığı için Portekiz'e gitmek istediğini bildiren genç yetenek, 'siyah-beyazlıların altyapısından yetişip en çok para kazandıran futbolcu' oldu.
ATINÇ'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş'ta 'Öz Kaynak' düzeninden yetişen isimlerden Atınç Nukan, 2015 yılında 6 milyon euroya Leipzig'in yolunu tutarken; Nihat Kahveci, 2002'de 5 milyon euroya Real Sociedad'a transfer olmuştu. Emirhan İlkhan, 2022'de 4,9 milyon euroya Torino'ya transfer olurken, aynı sene Rıdvan Yılmaz da 4 milyon euroya Rangers'a gitti. Siyah-beyazlılarda 2010'da Batuhan Karadeniz 2 milyon euro'ya Eskişehirspor'un yolunu tutarken, Serdar Saatçı 2022'de 2 milyon euroya Braga'ya transfer olmuştu.
SEMİH'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sezon başında Cagliari'ye 1 milyon euroya bir yıllığına kiralandı. Semih'in satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi. 20 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.