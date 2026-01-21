Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. 21 yaşındaki orta saha, 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ile 'Öz Kaynak'tan çıkıp, Beşiktaş Kulübü'ne en fazla para kazandıran futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga ile resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'den ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Rio Ave'de kiralık forma giyen oyuncu, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması üzerine siyah-beyazlılara dönmüştü. Portekiz'de oynadığı dönemde beğeni toplayan 21 yaşındaki futbolcu için ilk olarak 5 milyon euroluk teklifle kapıyı çalan Braga, 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında transferi gerçekleştirdi. Sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay da eklendi.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ, TARİHE GEÇTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5,5 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamadığı için Portekiz'e gitmek istediğini bildiren genç yetenek, 'siyah-beyazlıların altyapısından yetişip en çok para kazandıran futbolcu' oldu.

Demir Ege Tıknaz

ATINÇ'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ta 'Öz Kaynak' düzeninden yetişen isimlerden Atınç Nukan, 2015 yılında 6 milyon euroya Leipzig'in yolunu tutarken; Nihat Kahveci, 2002'de 5 milyon euroya Real Sociedad'a transfer olmuştu. Emirhan İlkhan, 2022'de 4,9 milyon euroya Torino'ya transfer olurken, aynı sene Rıdvan Yılmaz da 4 milyon euroya Rangers'a gitti. Siyah-beyazlılarda 2010'da Batuhan Karadeniz 2 milyon euro'ya Eskişehirspor'un yolunu tutarken, Serdar Saatçı 2022'de 2 milyon euroya Braga'ya transfer olmuştu.

Aınç Nukan

SEMİH'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sezon başında Cagliari'ye 1 milyon euroya bir yıllığına kiralandı. Semih'in satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi. 20 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Semih Kılıçsoy

