Arda Turan'a bir şok daha: Çifte kâbusu yaşadı

Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polissya ile deplasmanda karşılaştı.

Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

SHAKHTAR ZİRVEYİ KAPTIRDI

Haftaya lider giren Shakhtar, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayarak 18 puanla ikinci sıraya geriledi. Shakhtar zirveyi Kryvbas'a kaptırırken Polissya ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

"BİR PUAN BİZİM İÇİN FENA DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından Polissya'nın çok iyi organize olmuş bir takım olduğunu söyleyen Arda Turan, "Onlara saygı duyuyoruz. Bugün olumlu anlara odaklanıyoruz. Sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için bir sorun değil. Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var. Önemli olan doğru yolda olmamız. 20 günde 7 maç var, bakalım neler olacak. Bugün çok üzülmüyorum. Bir puan bizim için fena değil. Konferans Ligi'nde oynamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MAÇIN ARDINDAN KÖTÜ HABERİ VERDİ

Sakatlanarak oyundan çıkan Oleg Ocheretko'nun durumu hakkında konuşan genç teknik adam, "Bacağını görebilseydiniz, yürüyemeyecek kadar ciddi bir sakatlık görürdünüz. Ve en ilginç olanı, bunun faul bile sayılmayacak bir olayda gerçekleşmiş olması" sözleriyle kötü haberi verdi.