"Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 8'inci hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi aldı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı takım şampiyonluğun açık ara en güçlü adayı olarak gösterdi.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLUK ORANI YÜZDE 79

Futbol analiz ve simülasyon sitesi Football Meets Data, Shakhtar Donetsk'in şampiyonluk ihtimalini yüzde 79 olarak hesapladı. 17 puanla Shakhtar'in bir puan gerisinde 2'nci sırada yer alan son şampiyon Dinamo Kiev'in şampiyonluk oranı yüzde 19,5'ta kaldı.

"SAHADA HER DAKİKA ACI ÇEKECEĞİZ"

Shakhtar Donetsk, şampiyonluğa ulaşması halinde, bir sezon aranın ardından Ukrayna Premier Ligi'nde yeniden kupa sevinci yaşayacak.

İlk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefleyen Arda Turan, geçtiğimiz haziran ayında yeni takımında futbolculara yaptığı ilk toplantıda, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.