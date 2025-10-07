Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > "Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal

"Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
&quot;Bir daha görmek istemiyorum&quot; demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79&#039;luk ihtimal
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ilk yenilgisini önceki gün LNZ karşısında aldı. Sahasındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen Dinamo Kiev'in bir puan önünde lider durumda bulunan Shakhtar Donetsk'in şampiyonluk ihtimali dikkat çekti. Turan'ın 4 ay önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 8'inci hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi aldı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı takım şampiyonluğun açık ara en güçlü adayı olarak gösterdi.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLUK ORANI YÜZDE 79

Futbol analiz ve simülasyon sitesi Football Meets Data, Shakhtar Donetsk'in şampiyonluk ihtimalini yüzde 79 olarak hesapladı. 17 puanla Shakhtar'in bir puan gerisinde 2'nci sırada yer alan son şampiyon Dinamo Kiev'in şampiyonluk oranı yüzde 19,5'ta kaldı. 

"SAHADA HER DAKİKA ACI ÇEKECEĞİZ"

Shakhtar Donetsk, şampiyonluğa ulaşması halinde, bir sezon aranın ardından Ukrayna Premier Ligi'nde yeniden kupa sevinci yaşayacak.

İlk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefleyen Arda Turan, geçtiğimiz haziran ayında yeni takımında futbolculara yaptığı ilk toplantıda, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

