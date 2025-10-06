Arda Turan'ın kâbusu! "Antrenörlük kariyerimdeki en kötü günüm"

Ukrayna Ligi'nde Shaktar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, dün akşam ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Ağır mağlubiyetin ardından tüm sorumluluğu üstlenen Turan şöyle konuştu:

"Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.

Maalesef yaşanan tüm bu olaylara yeterince tepki veremedik. Tepkimizin ne olacağını, sıradan bir takım olarak mı yoksa şampiyon bir takım olarak mı tepki vereceğimizi vurgulamak da önemli.

Yenilgiye rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdim ve tüm milli takım oyuncularımıza bol şans diledim, çünkü milli takımınızı temsil etmek futboldaki en onurlu şeylerden biri. Ve ülkelerini, özellikle de Ukrayna milli takımı temsilcilerini temsil etme fırsatı buldukları için gerçekten gurur duyuyorum. Genel olarak, deplasman öncesinde onlara olumlu bir hava katmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Onları da zorlu maçlar bekliyor."