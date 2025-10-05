Shakhtar Donetsk evinde farklı kaybetti: Arda Turan kötü bir ilki yaşadı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 8. hafta maçında LNZ Cherkasy'yi konuk etti.

Arena Lviv Stadyumu'ndaoynanan karşılaşmayı deplasman ekibi LNZ Cherkasy, 4-1'lik skorla kazandı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL

Deplasman ekibine üç puanı getiren golleri 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti.

Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 85. dakikada Egor Nazaryna attı.

3 PUAN GİTTİ, LİDERLİK KALDI

Bu sonuçla Ukrayna Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Shakhtar, 17 puanla liderliğini sürdürdü.

LNZ Cherkasy ise puanını 14 yaptı ve altıncı sıraya yükseldi.