Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtına devam ediyor

Süper Lig'de Burak Yılmaz fırtına devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de Burak Yılmaz fırtına devam ediyor
Süper Lig, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Burak Yılmaz, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Gaziantep FK, 2-0'lık skorla kazanmasını bildi.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.

SON ANLARDA PENALTI KAÇTI

Müsabakanın 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası ev sahibi Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.

BURAK YILMAZ KAYBETMİYOR

Gaziantep FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmedi (4G 2B).

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

46. dakikada Doh'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan auta çıktı.

52. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

69. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fofana, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlak arka direkteki Camacho'ya geldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu meşin yuvarlak hemen önünde sırtı dönük durumdaki Perez'in ensesinden dönünce ev sahibi ekip önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyonda savunma topu uzaklaştırsa da Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceleme uyarısında bulundu.

90+7. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Yaşanan pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Uğurcan Çakır, Perez'den dönen topu uzaklaştırma sırasında Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Fofana, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak farkı 1'e indirme şansını kullanamadı.

Mücadele, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad sonrası ilk seçim! Şara'dan "tarihi an" vurgusuSevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti - SporBarça darmadağın oldu, zirveyi kaybettiFenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştı - SporFenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştıMilliler, Avrupa şampiyonu oldu! İsrail devirip altın madalyaya uzandılar - SporMilliler, Avrupa şampiyonu olduCanlı: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 puan arıyor - SporFenerbahçe, Samsun'da 3 puan peşindeVitor Pereira ile Ferdi Kadıoğlu'nun rakip olduğu maçta Portekizli hoca ihraç edildi - SporPereira çok öfkelendi, ihraç edildi! Ferdi Kadıoğlu...Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık - SporFenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık
Sonraki Haber Yükleniyor...