Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından motorin fiyatlarına zam geldi. İşte motorine gelen zam sonrası güncel motorin fiyatları..

Brent petroldaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Geçtiğimiz günlerde tabelada yaşanan değişikliklerin ardından motorin için yeni bir zam haberi geldi. Peki 21 Ocak motorine ne kadar zam geldi? İşte 21 Ocak Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

21 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: Motorine ne kadar zam geldi?

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam geldi. Zamla beraber motorinin litresi İstanbul'da 56 sınırına kadar çıktı. Motorinin litresi diğer şehirlerde ise 57-58 lira oldu. Son olarak benzine 16 Ocak 2026 Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü ise 95 kuruş indirim gelmişti.

21 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.01 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL

