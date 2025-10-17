Avrupa ve Süper Lig'de 8 maçı kaçırdı: Jhon Duran'dan eleştirilere cevap

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde, büyük umutlarla transfer eidlen Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"SAHADA OYNAYARAK CEVAP VERECEĞİM"

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica rövanşında yaşadığı sakatlık sonrasında bir türlü takıma dönemeyen Kolombiyalı forvet, geçtiğimiz günlerde bireysel olarak çalışmalara başlamıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu, oldukça hırslı ve bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Jhon Duran'ın, "Beni eleştirenlere cevabı oynamaya başlayınca sahada vereceğim" dediği belirtildi.