Avrupa ve Süper Lig'de 8 maçı kaçırdı: Jhon Duran'dan eleştirilere cevap

Avrupa ve Süper Lig'de 8 maçı kaçırdı: Jhon Duran'dan eleştirilere cevap

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, 27 Ağustos'ta 1-0 mağlup olduğu Benfica rövanşı sonrası sakatlığı nedeniyle Avrupa kupalarında 2 ve Süper Lig’de 6 maç kaçırdı. Bireysel olarak çalışmalarına başlayan Kolombiyalı santrfor, bir an önce formasına kavuşmak isterken, hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde, büyük umutlarla transfer eidlen Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"SAHADA OYNAYARAK CEVAP VERECEĞİM"

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica rövanşında yaşadığı sakatlık sonrasında bir türlü takıma dönemeyen Kolombiyalı forvet, geçtiğimiz günlerde bireysel olarak çalışmalara başlamıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu, oldukça hırslı ve bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Jhon Duran'ın, "Beni eleştirenlere cevabı oynamaya başlayınca sahada vereceğim" dediği belirtildi. 

