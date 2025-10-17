Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et geçirildi! Lokantalara satılacaktı

Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et geçirildi! Lokantalara satılacaktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki (ŞUTİM) et depolarına düzenledikleri baskında, lokantalarda pişirilmek üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton kokmuş ve bozuk et ele geçirdi. Sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Depo sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi.

1 TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı. Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı belirlendi.

Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et geçirildi! Lokantalara satılacaktı - 1. Resim

BOZUK ETLER LOKANTALAR İÇİN HAZIRLANMIŞ!

Bozuk etlerin özellikle lokanta ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde, vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Ele geçirilen bozuk etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi’ne götürülerek burada usulüne uygun şekilde imha edildi. Halk sağlığını hiçe sayan bu girişime karşı sert önlemler alındı.

Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et geçirildi! Lokantalara satılacaktı - 2. Resim

DEPO MÜHÜRLENDİ

Denetim sonrası sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan depo sahiplerine yönelik olarak da cezai işlem uygulandı.

