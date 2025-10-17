Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Piro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon! 32 kişi yakalandı

Piro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon! 32 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firari "Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri belirlendi. Örgütün mağdurlardan "ceza kesme" gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu çerçevede silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu tespit edildi.

"Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve bu eylemlere 94 şüphelinin katıldığı belirlendi. İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şüphelilerden 22'sinin ise tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda suç örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

