Can Holding'e ikinci dalga operasyonu! Kenan Tekdağ dahil çok sayıda gözaltı var

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon düzenlendi.

KENAN TEKDAĞ GÖZALTINDA

Operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda inceleme yapıldı. İncelemelerde Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi. Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.

Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA BELGEYE EL KONULDU

Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. 68 yaşında olan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Hukuk eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çeşitli görevler üstlendi. Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından Cumhuriyet Savcılığı görevi yaptı. 1984 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı. Daha sonra medya sektörüne atıldı. Ciner Grubu bünyesinde çalışmaya başladı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de üstlendi.